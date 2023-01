Energieversorger dreht Kryptominern den Strom ab

Der steigende Energiebedarf in Kanada führt dazu, dass reservierter Strom für Kryptoprojekte abgezogen wird.

Der kanadische Stromversorger Hydro-Québec will Kund*innen, die Kryptowährungen schürfen, weniger oder keinen Strom mehr liefern. Das Unternehmen stellte einen entsprechenden Antrag an den Regulierer, der nun zustimmte, wie Heise berichtet. An der Entscheidung ist nicht nur der Winter schuld.

Der wachsende Bedarf an Energie in den Wintermonaten sei jedoch ein Grund, weshalb die Stromlieferungen eingeschränkt werden. Außerdem steige der Strombedarf generell: Rechenzentren, die Herstellung von grünem Wasserstoff, E-Autos und Wärmepumpen würden laut Energieversorgen in den kommenden 10 Jahren den Bedarf um 25 Terawattstunden ansteigen lassen.

Günstige Tarife für Krypto-Projekte

Hydro-Québec ist laut eigenen Angaben der größte Anbieter von sauberer Energie in Nordamerika. Der Stromlieferant betreibt 62 Wasserkraftwerke, die im Nordosten Amerikas verteilt sind. In den vergangenen Jahren umwarb das Unternehmen Kryptominer*innen mit günstigen Tarifen.