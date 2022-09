Kornkreise in England kosten Bauern Tausende Pfund

Mehrere Tonnen Getreide wurden in den vergangenen 5 Jahren in England durch Kornkreise zerstört. Das ärgert Bäuer*innen.

Wegen Kornkreisen haben Bauern in England einem Bericht zufolge in den vergangenen Jahren Zehntausende Pfund verloren. Wie die Zeitung "Guardian" am Samstag berichtete, zerstörten zwischen 2018 und 2022 insgesamt 92 Kornkreise verschiedener Größe Getreide im Wert von rund 30.000 Pfund (33.600 Euro). Die betroffene Fläche entsprach demnach mehr als 40 Fußballfeldern.

Herkunft der Kornkreise wird immer wieder diskutiert

Das Blatt rechnete vor, dass die Menge an Weizen und Gerste 300.000 Brotlaibe und die platt gedrückten Rapssamen 600 Liter Rapsöl ergeben hätte. "Sie haben den gesamten Weizen zerstört, ungefähr 3 oder 4 Tonnen", sagte Landwirt George Hosford der Zeitung. In Südengland und dort vor allem in der Grafschaft Wiltshire gibt es besonders viele Kornkreise. Die Herkunft des Phänomens wird immer wieder diskutiert.