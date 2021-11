Entführte 16-Jährige dank TikTok-Handgeste von Polizei gerettet

Das Handzeichen wurde voriges Jahr von der Canadian Women’s Foundation ins Leben gerufen. Aufgrund der Lockdowns während der Pandemie nahm die häusliche Gewalt stark zu. Betroffene können damit in Videochats oder kurzen Videoclips, wie etwa auf TikTok oder Instagram, um Hilfe bitten.

Für die Handgeste hebt man die flache Hand, so als ob man jemanden winken oder "Hallo" deuten würde. Dann legt man den Daumen in die Handfläche und umschließt diesen mit den übrigen Fingern. In Kanada und den USA empfehlen auch einige Behörden das Handzeichen um in Videochats Hilfe zu rufen, wenn es nicht anders möglich ist.