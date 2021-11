Epic-CEO: “Apple muss gestoppt werden” und Google ist “irre”

Der Epic-Games-CEO Tim Sweeney hat erneut Apple und Google attackiert. Er fordert einen herstellerübergreifenden App Store, welcher sämtliche Plattformen unterstützt, wie er gegenüber Bloomberg (hinter einer Paywall) mitteilt.

Im vergangenen Jahr hatte Epic Apple verklagt. Epic wirft Apple unfairen Wettbewerb vor - mit der Begründung, dass Apple ein Monopol beim App-Vertrieb auf dem iPhone habe. Apple entgegnet, dass man das iPhone nicht als eigenständigen Markt abgrenzen könne, sondern das Spielegeschäft auf verschiedenen Plattformen betrachten müsse. Die futurezone hat berichtet. Das Resultat des Prozesses: Epic musste an Apple eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar zahlen. Dafür wurde Apple aufgefordert, Hinweise auf externe Zahlungsmethoden zu erlauben.

Apple und Google haben Duopol

Den Konflikt scheint Sweeney nun weiter austragen zu wollen. Apple und Google hätten ein Duopol, von dem andere Marktteilnehmer*innen ausgeschlossen seien. "Was die Welt jetzt wirklich braucht, ist ein einziger Shop, der mit allen Plattformen funktioniert“, sagt er im Bloomberg-Interview. Aktuell sei der Besitz von Software auf den App Store, auf Google Play, auf diverse Stores für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch sowie auf den Microsoft Store und den Mac App Store aufgeteilt.

Hintergrund des Interviews war Sweeneys Besuch der Gobal Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness in Südkorea. In dem Land sind mobile Plattformen verpflichtet, User*innen mehrere Zahlungsabwickler*innen anzubieten. Apple hingegen sperre Milliarden von Nutzer*innen in einen Store und einen Zahlungsabwickler, so Sweeney. "Nun hält sich Apple an repressive ausländische Gesetze, die die Nutzer überwachen und ihnen die politischen Rechte vorenthalten. Aber gleichzeitig ignoriert man die von der koreanischen Demokratie verabschiedeten Gesetze. Apple muss gestoppt werden", sagt er weiter.

Google hat er hingegen als „irre“ bezeichnet. Der Grund: Auf Zahlungen fallen im Play Store Gebühren an, welche nicht durch Google abgewickelt werden.