Erneut stundenlanger Internetausfall in Nordkorea

Im Streit um den Film warf die nordkoreanische Führung Obama am Samstag vor, wie ein "Affe" auf die Vorführung von "The Interview" in US-Kinos gedrängt zu haben. Die mächtige Nationale Verteidigungskommission machte Washington überdies für die massiven Internetstörungen der jüngsten Zeit verantwortlich. Sony Pictures hatte den für den ersten Weihnachtsfeiertag geplanten Kinostart von "The Interview" zunächst abgesagt. Nicht zuletzt auf Druck Obamas lief der Film dann am Donnerstag doch in rund 300 meist kleineren Kinosälen an. Parallel wurde der Film auf YouTube und anderen Webseiten zum Streaming freigegeben.