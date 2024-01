Erste schwimmende Windfarm muss für 4 Monate Betrieb einstellen

Wartungsarbeiten in Norwegen

Die Arbeiten sollen vom norwegischen Unternehmen Wergeland Group im Norden Bergens durchgeführt werden. Laut Equinor betreibt Wergeland den nähesten Hafen mit Erfahrung mit Offshore-Windkraftanlagen und der nötigen Wassertiefe, um die 253 Meter hohen Anlagen zu warten. Die Arbeiten sollen in 3 bis 4 Monaten abgeschlossen sein.

Hywind Scotland liegt vor der Küste von Peterhead, dem östlichsten Punkt des schottischen Festlands. Die Wassertiefe dort beträgt zwischen 95 und 120 Meter. Der Kapazitätsfaktor der Anlage lag in den vergangenen Jahren bei 54 Prozent. Das bedeutet, dass die Anlage in 54 Prozent der Zeit unter Vollast lief. Damit war Hywind Scotland mehrere Jahre in Folge die am besten ausgelastete Offshore-Windkraftanlage Großbritanniens.