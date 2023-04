Gazelle verspricht revolutionäre Plattform für schwimmende Windräder

Für die Entwicklung hat sich Gazelle mit der portugiesischen Energiefirma "WAM Horizon" zusammengetan. Wie die beiden Unternehmen kürzlich in einer Presseaussendung ankündigten , wollen sie die schwimmende Plattform bald in Portugal ersten Tests unterziehen.

Innovatives Design

Gazelles schwimmende Offshore-Windplattform ist für offene, tiefe Gewässer konzipiert. Sowohl bei der Herstellung als auch in Sachen Montage sei sie kostengünstiger und effizienter als herkömmliche Konzepte, verspricht der Hersteller. Denn die in ihr verbauten Komponenten sind besonders klein und leicht, was den Platzbedarf in Häfen oder Werften verringere und außerdem den Bedarf an Kränen bei der Montage minimiere.

Dank des speziellen Designs der Windrad-Plattform bleibt die Stabilität auf dem Wasser dennoch erhalten. Diese ist besonders wichtig für die Langlebigkeit des Konstrukts. Denn wird der Neigungswinkel der Plattform zu groß, etwa aufgrund von starken Wellen, kann es zu starker Abnutzung der einzelnen Komponenten kommen.