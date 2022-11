So gefährlich ist Esoterik

Wie kann es schaden? Einige Hardcore-Esoteriker*innen leugnen sogar die Existenz von Viren und Bakterien. Manche würden Krebs lieber mit Vitamin C behandeln und raten von einer Chemotherapie ab. Im Wellness-Beauty-Bereich gibt es etwa Influencer, die durchaus gute Tipps geben, wenn es um Zusätze in Gesichtscremes geht. Doch dieselben Personen werben dann auch für Jaderoller, die Energien auf der Haut wiederherstellen sollen. Davon raten Dermatolog*innen ab, weil dadurch Bakterien verbreitet werden können. So etwas findet man immer wieder.

Futurezone: Jeder wächst mit Esoterik auf, sei es mit Sprüchen wie „auf Holz klopfen“ oder dem „Auspendeln von Wasseradern“. Was ist daran gefährlich? Katharina Nocun: Meine Co-Autorin Pia Lamberty und ich sind zu einer Zeit aufgewachsen, in der Esoterik noch viel stärker präsent war als jetzt. In fast jeder größeren Talk-Sendung waren öfters Geistheiler*innen oder Hexen eingeladen, die obskure Wahrheiten präsentiert hatten, die aber kaum kritisch hinterfragt wurden. Auch in Mädchenzeitschriften wurden magische Rituale erklärt. Das wurde lange Zeit als unkritisch gesehen, als harmloses Extra, das nicht schaden kann. Doch das ist es nicht.

Esoterik ist heutzutage weit verbreitet. So gab es etwa einen Trend bei so manchen Bio-Betrieben: Barcodes auf Produkten wurden mit aufgeklebten oder aufgedruckten Querbalken „entstört“. In der Esoterik-Branche gilt dieser als „Gefahr“, weil dadurch angeblich eine ungesunde Strahlung freigesetzt wird. Dieser wissenschaftliche Unsinn ist nur eine der Geschichten, der die beiden Autorinnen Pia Lamberty und Katharina Nocun in ihrem Buch „ Gefährlicher Glaube “ auf den Grund gingen. Wir haben mit Katharina Nocun darüber gesprochen.

Katharina Nocun ist eine deutsche Publizistin. Sie hat Wirtschafts- und Politikwissenschaften in Münster und Hamburg studiert. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit dem Spannungsfeld Digitalisierung und Demokratie sowie den Folgen von Desinformation

Wieso ist Esoterik dann so tief in unserer Gesellschaft verankert?

Esoterik findet derart eine so starke Verbreitung, weil es ein riesengroßer Markt ist. Gerade mit der Angst der Menschen lässt sich unglaublich viel Geld verdienen. Viele Influencer*innen haben auch Online-Shops, über die sie gleich die passenden Produkte vermarkten. Sie vermischen völlig unkritisch esoterische Inhalte mit seriösen Angeboten.

Weil wir gerade von Influencer*innen sprechen: Was für eine Rolle spielt das Netz bei der Verbreitung von Esoterik?

Gerade auf der Plattform TikTok haben wir beobachtet, dass man schnell in eine Art „Kaninchenloch“ fällt, wenn man sich derartige Inhalte ansieht. Wer etwa länger bei einem Pendel-Video verweilt, bekommt immer mehr davon vorgeschlagen. Die Strukturen von Social Media, die auf einem Empfehlungsalgorithmus basieren, können hier einen verstärkenden Effekt haben. Über das Netz werden Menschen auch gerne geködert, damit sie selbst Produkte auf Kommission kaufen und online in ihrem eigenen Freundeskreis anbieten.

Wenn wir an das Beispiel mit dem Barcode denken, der entstört wird. Warum ignorieren Menschen absichtlich wissenschaftliche Fakten?

Es gibt tatsächlich unterschiedliche wissenschaftliche Thesen, warum Esoterik für einige so anziehen ist. Eine These ist, dass es eine Kompensationsstrategie bei Situationen ist, in denen man die Kontrolle verliert, sich hilflos fühlt. In so einer Krise kann es als hoffnungsvoll erscheinen, wenn man glaubt, dass man die Situation durch Rituale, Heilsteine oder Gedanken positiv beeinflussen kann. Man hat dann die Illusion, mehr Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben.

Ist das auch der Grund, warum sich Menschen, wenn sie schwer krank sind, manchmal an Wunderheiler wenden?

Wer mit einer schlimmen Diagnose konfrontiert ist, hat große Ängste vor dem, was als Nächstes passieren wird. Man denke an Krebs und die Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Es ist verlockend, an Heilversprechen eines Gurus zu glauben, der lieber die Hand auflegt. Man klammert sich an die Hoffnung, weil es einem die Angst vor der Situation nimmt. Das kann aber dramatische Folgen haben. So kann man damit eine medizinische Behandlung so weit verzögern, dass sich das Zeitfenster schließt, in dem man eine*n Patienten/in noch retten könnte. Wenn ein Tumor aber bereits streut, stößt möglicherweise auch die evidenzbasierte Medizin an ihre Grenzen.