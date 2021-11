Investor: Ether wird Bitcoin 2022 überholen

Bitcoin ist zwar die Mutter aller Kryptowährungen, könnte aber in mehrerlei Hinsicht demnächst von Ether abgelöst werden. Der Hedgefonds-Gründer und Investor Rahul Rai geht davon aus, dass Bitcoin kommendes Jahr von Ether überholt wird.

Derzeit liegt Bitcoin in Sachen Marktkapitalisierung und Wert noch deutlich vor Ethereum. Doch die Vorzeichen ändern sich recht schnell: Vor 2 Jahren machte Bitcoin noch 67 Prozent des gesamten Krypto-Marktes aus.

Dieser Marktanteil ist inzwischen auf 45 Prozent gefallen, während Ethereum in derselben Zeit von 8,5 Prozent auf knapp 20 Prozent zulegen konnte. Dieser Trend solle sich weiter fortsetzen und in "The Flippening" gipfeln - jener Zeitpunkt, an dem Bitcoin von Ethereum überholt wird.