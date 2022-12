Ex-Roskosmos-Chef bei Kämpfen in der Ukraine verletzt

Dmitri Rogosin sei bei einem Angriff in Donezk verwundet worden und musste operiert werden.

Der frühere Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, ist laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS bei Kämpfen in der Ukraine verletzt worden. Der 59-Jährige wurde daraufhin nach Moskau geflogen, wo er sich einer “komplexen Operation” an der Wirbelsäule unterzogen hat. Nun sei Rogosin wieder auf dem Weg der Besserung, wie es heißt.

Zugetragen hat sich der Vorfall bereits vergangene Woche am 22. Dezember in Nähe der ostukrainischen Stadt Donezk. Auf einem Telegram-Channel, der Rogosin selbst zugeordnet wird, heißt es, er sei gezielt angegriffen worden, nachdem Informationen durchgesickert seien, wonach er in einem Hotel seinen Geburtstag feiern würde. Laut der TASS habe er eine Gehirnerschütterung erlitten, außerdem habe ihn ein Splitter im Bereich des Schulterblattes getroffen.