Facebook ändert Datenschutz-Einstellungen für Teenager

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der Nutzer und alle in dem Beitrag markierten Freunde damit Freundschaftsanfragen und Nachrichten von Personen erhalten können, die sie nicht persönlich kennen. Eine kürzere zweite Warnung folgt, wenn man weiterhin öffentliche Einträge posten will. Auch die Follower-Funktion, bei der man Nutzern wie bei Twitter per Mausklick folgen kann, kann nun auch von Teenagern aktiviert werden. Die Abonnenten bekommen jedoch lediglich die öffentlichen Beiträge zu sehen.

Den Jugendlichen solle mit der Freigabe öffentlicher Einträge ermöglicht werden, wie bei anderen Online-Diensten mehr Menschen zu erreichen, erklärte Facebook. "Wir nehmen die Sicherheit der Teenager sehr ernst", betonte Facebook in dem Blogeintrag und verwies auf die Warnmeldungen.