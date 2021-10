Metaverse, Oculus Pro, neuer Name: Was Facebook heute zeigen könnte

Ab 19 Uhr werden bei der Facebook Connect Einblicke in die virtuelle Parallelwelt Metaverse geboten. So verfolgt ihr das Event live.

Facebook wird heute Abend neue Einblicke in seine Virtual-Reality-Projekte geben. Ab 19 Uhr werden Zuschauer*innen vor allem Einblick in den neuen virtuellen Raum Metaverse erhalten. Die futurezone wird das Event mit einem Live-Ticker begleiten.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat bereits angekündigt, dass die Facebook Connect ganz im Zeichen von Metaverse stehen wird. Das Konzept erinnert an eine Neuauflage des Online-Multiplayers Second Life. In virtuellen Räumen soll man sich mit anderen Treffen können, gemeinsam feiern, Sport machen oder Konzerte besuchen (mehr dazu findet ihr hier). Es ist wahrscheinlich, dass Facebook heute erste Bilder zur virtuellen Parallelwelt zeigt.