Facebook macht Menschen "unsichtbar" für Gesichtserkennung

Ein Team des Facebook AI Research (FAIR) hat einen Filter entwickelt, der Gesichter in Videos so verändert, dass Software zur Gesichtserkennung nicht mehr funktioniert. Das "De-Identifikations"-System ist die erste funktionierende Software, die auch auf Videos angewandt werden kann. Bisher konnte man nur Fotos via Filter unkenntlich machen.

Verzerrung in Echtzeit

Dafür wurde einer künstlichen Intelligenz beigebracht, Gesichter automatisch zu verändern. Dabei erkennt die KI Gesichtszüge automatisch und verzerrt diese in Echtzeit. Dabei muss also nicht jedes Video einzeln analysiert werden. Somit ist auch der Einsatz dieser Software für Live-Videos denkbar.