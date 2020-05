Facebook mit Dark Mode jetzt für alle Nutzer verfügbar

Nach monatelangen Tests ist das neueste Facebook-Redesign nun für alle Nutzer verfügbar. Über eine Benachrichtigung, die direkt auf der Startseite erscheint, kann man das Social Network in seinem neuen Look ausprobieren. Am Desktop sieht Facebook nun etwas mehr wie die Mobil-App aus. Videos, Spiele und Gruppen sollen nun leichter anzusteuern und zu erstellen sein. Auch die Ladezeiten wurden verbessert. Die wohl am sehnlichsten erwartete Neuerung ist der Dark Mode, der die Augen schonen und das Ansehen von Videos verbessern soll.