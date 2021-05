Facebook arbeitet mit Axel Springer zusammen

Facebook wird in Deutschland künftig mit 35 Verlagen zusammenarbeiten. Wie der Social-Media-Riese am Dienstag ankündigte, wird überraschend auch der Axel Springer Verlag darunter sein. Im gesonderten Bereich „Facebook News“ wird ab sofort in der App und auf der Webseite des Online-Giganten eine Auswahl von Nachrichteninhalten von mehr als 100 Medienmarken präsentiert. So will man dafür sorgen, dass mehr Qualitätsjournalismus auf der Plattform zur Verfügung steht, heißt es seitens Facebook.

Geld für Nachrichten

Die Medienhäuser werden dafür bezahlt, dass sie Inhalte verlinken, die bisher nicht auf Facebook zu sehen waren. Sie müssen aber nicht eigens dafür produziert werden. In dem Bereich werden künftig aktuelle Schlagzeilen präsentiert, die von einem Team von Journalisten ausgewählt werden.

Überraschend ist, dass auch der Medienkonzern Axel Springer mit Facebook zusammenarbeitet. Bei der Ankündigung des Dienstes im März hatte das Verlagshaus, das unter anderem die Bild und die Welt herausgibt, noch gefehlt. Neben Springer sind auch Zeit, Spiegel, FAZ, Handelsblatt und Conde Nast (Vouge) dabei.