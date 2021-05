Facebook und Instagram: Tracking hilft, dass Apps "kostenlos" bleiben

Seit dem Update auf iOS 14.5 können Apple-Anwender*innen selbst entscheiden, welche Apps von Drittanbietern sie tracken dürfen. Apple hatte mit der „App Tracking Transparenz“ (ATT) eine neue Funktion eingeführt, um die Privatsphäre seiner Nutzer*innen besser zu schützen. Laut Angaben der Analysefirma Branch Metrics scheint diese Einstellung gut anzukommen, denn die Zustimmungsrate zum Tracking durch Apps lag lediglich bei 4 Prozent.

Facebook, der US-Konzern zu dem auch der beliebte Messenger WhatsApp und die Foto-App Instagram gehören, ist die Option von Apple hingegen ein Dorn im Auge. Schon vor der Einführung hatte der Konzern dagegen Stimmung gemacht. Der Grund: Facebook setzt stark auf personalisierte Werbung. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte Apple etwa vorgeworfen mit dem Feature nur eigene Geschäftsziele zu verfolgen. Apple argumentierte, dass „Privatsphäre ein Menschenrecht“ sei und die Nutzer*innen selbst entscheiden dürfen, mit wem sie ihre Daten teilen - und mit wem nicht.

Bald nicht mehr gratis?

Nun geht Facebook noch einen Schritt weiter und zeigt den iOS-Nutzer*innen ein neues Pop-up an, um diese dazu zu bringen, dem Tracking bei der Facebook- und Instagram-App zuzustimmen. Facebook versucht die User*innen einerseits vom Nutzen personalisierter Werbung zu überzeugen, andererseits warnt der Konzern auch davor, dass die Apps ansonsten bald nicht mehr kostenlos sein könnten.

„Hilf uns dabei, dass Facebook und Instagram kostenlos bleiben“, heißt es in dem Pop-up seit kurzem. Der Technologie-Forscher Ashkan Soltani hat diese Änderung am Samstag erstmals entdeckt und einen Screenshot davon auf Twitter veröffentlicht. Für ihn ist das eine Kampfansage Facebooks an das neue Apple-Modell.