Facebook sammelt auch Daten von Drittanbieter-Apps wie Tinder

Partnerschaftsprogramm von Facebook

Erst einen Tag zuvor waren mehr Details über die Partnerschaften von Facebook mit Firmen wie Amazon oder Apple bekannt geworden, die sogar auf private Nachrichten der Nutzer zugreifen konnten. Obwohl die Features 2014 eingestellt worden waren, konnten Firmen teilweise bis 2017 auf die Daten zugreifen.

2018 geht für Facebook wohl als schwarzes Jahr in die Firmengeschichte ein: Zuerst erschütterte der Skandal um die Datenweitergabe an Cambridge Analytica das Online-Netzwerk. Die Reaktionen aus dem Unternehmen blieben zunächst aus, halbherzige Entschuldigungen und Auftritte von Unternehmenschef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress und dem Europäischen Parlament machten es nicht besser. In Brüssel flüchtete Zuckerberg vor den kritischen Fragen der EU-Parlamentarier.