Facebook: So prüft man, ob die eigenen Daten geleakt sind

Die Datenbank der beliebten Plattform "Have I been Pwned?" wurde nach dem Datenleck des Social-Media-Riesen aktualisiert.

Die Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzer*innen sind seit Samstag öffentlich im Netz zugänglich. Die Daten geben Auskunft über Telefonnummern, Name, Geburtsdatum, Wohnort, Beziehungsstatus und teilweise E-Mail-Adressen. Auch 1,2 Millionen Österreicher*innen sollen betroffen sein.

Wer überprüfen will, ob die eigenen Daten geleakt sind, kann das nun über die Plattform "Have I been powned?" tun. Wie der Betreiber der Website, Troy Hunt, über Twitter mitteilt, hat er bereits die 2,5 Millionen geleakten E-Mail-Adressen zu seiner Datenbank hinzugefügt.