Fans hassen den neuen Doom-Film, Entwickler distanziert sich

Videospielverfilmungen haben den Ruf furchtbar zu sein – und das meistens zurecht. Eines der zahlreichen Beispiele dafür ist der Film Doom aus dem Jahr 2005. Trotz Starbesetzung mit Karl Urban und Dwayne Johnson war er mittelmäßig grauenvoll. Beste Voraussetzungen also für eine Fortsetzung.

Diese kommt heuer in der Form von Doom: Annihilation. In der Hauptrolle ist Amy Manson, bekannt für ihre Rollen als „Frau im Club“ in Trainspotting 2 oder „Flugbegleiterin Call Girl“ in Two Down. Regie führt Tony Giglio, „bekannt“ für S.W.A.T.: Under Siege. Und nein, damit ist nicht der Actionfilm aus dem Jahr 2003 mit Colin Farrell und Samuel L. Jackson gemeint.