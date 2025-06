Firefox experimentiert mit neuer Suchmaschine

Mozilla hat bereits im Mai 2025 angekündigt, dass das Unternehmen die KI-gestützte Suche fördern will. Jetzt testet Mozilla Perplexity AI als neue Suchmaschinenoption, wie windowsreport berichtet.

Nutzerinnen und Nutzer werden also die Möglichkeit haben, zwischen Suchmaschinen in Firefox zu wechseln und Perplexity auszuwählen. Die Option ist in der Adress-Schaltfläche verfügbar.

Weitere KI-Suchoptionen könnten kommen

Mit der neuen KI-Funktion möchte Mozilla seinen Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, dialogorientierte Antworten auf Fragen zu erhalten. Verläuft der Test positiv, sollen weitere KI-basierte Suchoptionen hinzugefügt werden.

Der Test wird auch deshalb durchgeführt, weil Mozilla wissen möchte, ob die Nutzerinnen und Nutzer eher die traditionelle oder die KI-gestützte Suche bevorzugen. Im Moment richtet sich das Experiment an Nutzerinnen und Nutzer in Großbritannien, Deutschland und den USA.

Wie man die KI-Suche testet

Testen kann man die neue Suchoption, indem man rechts oben auf das Burger-Menü klickt und dann “Einstellungen” auswählt. Hier klickt man dann in der linken Leiste auf “Suche” und erhält eine Übersicht über die derzeit verwendeten Suchmaschinen.

