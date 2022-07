Mann wollte in Space-Force-Basis eindringen, um vor Alien-Drachen-Krieg zu warnen

Ein “Florida man” schlägt wieder zu - diesmal in der Nähe der Patrick Space Force Base in Brevard County, Florida. Laut dem Online-Medium Military.com soll ein 29-Jähriger am vergangenen Freitag einen Pickup-Truck gestohlen haben und damit zur Basis gefahren sein, um vor Aliens zu warnen. Laut seinen Aussagen wollte er vor einem Krieg zwischen “US-Aliens und chinesischen Drachen” warnen. Die Informationen soll der Mann direkt “vom Präsidenten” erhalten haben. Dieser soll ihn auch dazu angewiesen haben, den Truck zu stehlen. Der Mann wurde wegen Autodiebstahl verhaftet, noch bevor er es auf das Militärgelände schaffte. Die Patrick Space Force Base beherbergt die Einheit Space Launch Delta 45, die dafür verantwortlich ist, US-Satelliten in ihre Umlaufbahn zu bringen. Von dort aus wird auch die nahegelegene Cape Canaveral Space Force Base überwacht.