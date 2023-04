Flugzeug setzte Notruf ab, nachdem lecke WCs Autopilot lahmlegten

Eine Delta Airlines Maschine auf dem Weg nach New York geriet in große technische Probleme.

Zumindest erklärten die Ermittler*innen, die den Vorfall untersuchten, dass das die „wahrscheinlichste Ursache“ für den Ausfall des Autopilot-Systems gewesen sei, heißt es in einem Bericht von Business Insider. Die Ermittlungen zu dem Fall sind nämlich erst vergangene Woche abgeschlossen worden und erst jetzt wurde bekannt, warum die Maschine in einen Notfall-Modus geriet.

Im vergangenen Jahr geriet eine Delta Airlines Maschine in der Luft in große Probleme. Sie war am 7. Juli 2022 auf dem Weg von Prag nach New York , als ein offizieller Notfall erklärt wurde. In 2 Toilettenräumen wurde Wasser verloren. In einem hatte die Toilette ein Leck, in dem anderen das Waschbecken. Das auslaufende Wasser wurde außerhalb der Maschine zu Eis. Das gefrorene Wasser hat in Folge das Autopilot-System lahmgelegt.

Keine Kontrolle mehr über die Maschine

Die Pilot*innen an Bord konnten sich trotz mehrerer Versuche nicht wieder mit dem Autopilot-System verbinden. Währenddessen begann die Maschine bereits nach rechts abzudriften. Es gelang ihnen nicht, eine Korrektur vorzunehmen. Da die Pilot*innen bereits an Bord das gefrierende Wasser unter Verdacht hatten, holten sie sich die Erlaubnis, die Reisehöhe zu verlassen, damit das Wasser wegschmelzen kann. Dies war offenbar erfolgreich, denn die Maschine konnte am JFK-Flughafen in New York landen. Es waren insgesamt 233 Menschen an Bord der Boeing 767-300.

Die Ermittlungen kamen zu dem Schluss, dass die Lecks in den Toilettenräumen wahrscheinlich darauf zurückzuführen gewesen seien, dass Flugzeugmechaniker*innen vergessen hatten, bestimmte Anschlüsse nach der Wartung wieder zu schließen. Das Wasser sei deshalb direkt auf das Fahrwerksrad der Maschine geflossen, so die Ermittler*innen. Die Maschine wurde nach der Landung direkt zur Wartung gebracht.

AUA-Maschine musste umdrehen

Die Passagiere der AUA-Maschine, die nach New York flog, hatten da weniger Glück: Weil gleich 5 von 8 WCs defekt waren, musste die Boeing 777 nach 2 Stunden Flugzeit umdrehen. Es waren 300 Menschen an Bord. In New York hätte es „keine Reparaturmöglichkeit“ gegeben, heißt es. Deshalb habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.