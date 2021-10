Diesen Horror-Unfall haben alle 21 Fluggäste überlebt

Die Maschine kam mit 21 Menschen an Bord von der Startbahn ab und fing Feuer.

Im US-Bundesstaat Texas ist ein Flugzeug mit 21 Menschen an Bord von der Startbahn abgekommen und danach in Flammen aufgegangen. Es gebe nach dem Unglück auf einem Privatflughafen nahe der Stadt Houston keine Schwerverletzten oder Toten, wie der örtliche Sender KHOU 11 sowie CNN am Dienstag übereinstimmend berichteten.