Fluggast filmt, wie Boeing-Triebwerk Feuer spuckt

Maschine konnte sicher landen

Der genaue Grund für das Gebrechen des Triebwerks war zunächst nicht bekannt. Die Videoaufnahmen erinnern an einen Bird Strike, in den Angaben der Behörden war aber lediglich von einer technischen Anomalie die Rede.

Der Zwischenfall ereignete sich am 16. Oktober auf dem Flug P57436. Die Maschine von Wingo Airlines ist in Medellin in Kolumbien gestartet und wollte eigentlich bis nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik fliegen.