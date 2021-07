Boeing 747 landet mit brennendem Triebwerk

Eine Jumbo Jet des Logistikunternehmens UPS musste am Flughafen von Hongkong eine spektakuläre Notlandung hinlegen. Grund war ein Feuer, das in einem der 4 Triebwerke der Boeing 747-8 nach dem Start in Richtung Dubai ausbrach. Das Pilotenteam der Maschine versuchte daraufhin, das Feuer mit dem integrierten Löschsystem zu bekämpfen, es brannte jedoch weiter.

Darum fiel die Entscheidung, den Steigflug zu beenden und schnellstmöglich wieder zu landen. Ein riskantes Vorhaben, da kein Treibstoff abgelassen wurde und das maximal zugelassene Landegewicht einer 747-8 von 350 Tonnen um 76 Tonnen überschritten wurde.

Etwa 15 Minuten nach dem Start setzte die Maschine dennoch sicher auf der Landebahn auf und kam nach 2,5 Kilometer zum Stehen. Die Flughafenfeuerwehr rückte anschließend aus, um den Brand zu bekämpfen, wie auf Fotos und Videos zu sehen ist.