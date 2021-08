Samsung-Handy fängt in Flugzeug Feuer, Passagiere evakuiert

Ein brennendes Samsung Galaxy A21 sorgte am Montag in Seattle für die Evakuierung eines Flugzeuges.

Ein Smartphone fing am Montag nach der Landung am Flughafen von Seattle an Bord eines Flugzeuges der Alaska Airline Feuer. Passagier*innen und Crew mussten die Maschine über die Evakuierungsrutschen verlassen, berichtet CNet.

Das Smartphone eines Passagiers sei kurz nach der Landung überhitzt, habe begonnen Funken zu schlagen und sei dann bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, sagte ein Flughafen-Sprecher. Bei dem Gerät handelte es sich nach Angaben des Sprechers um ein Samsung Galaxy A21. Das im April 2020 vorgestellte Gerät verfügt über einen 4.000 mAh-Akku.

Ein Twitter-Nutzer, der sich im Flugzeug befand, gab an, dass es sich im Flugzeug angefühlt habe wie in einer "Rauchmaschine".