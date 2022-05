Passagierflugzeug kommt von Startbahn ab und geht in Flammen auf

Die Maschine mit 113 Passagieren an Bord wollte gerade starten, als sie von der Piste abgekommen ist.

Beim Start in der südwestchinesischen Metropole Chongqing sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen, woraufhin der Startvorgang von der Cockpit-Crew abgebrochen wurde, heißt es von der chinesischen Luftfahrtbehörde "Civil Aviation Administration of China" (CAAC).

Eine Maschine der Tibet Airlines ist beim Start von der Piste abgekommen, über das Rollfeld geschlittert und anschließend in Brand geraten. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie Flammen aus dem Rumpf des Flugzeugs schlagen und eine dunkle Rauchsäule aufsteigt.

Alle Personen in Sicherheit

Warum das Flugzeug anschließend von der Startbahn abkam, ist noch unklar und Gegenstand von Untersuchungen. Die Maschine hat jedenfalls das vordere Fahrwerk und beide Triebwerke verloren, als sie über das Rollfeld geschlittert ist.

An Bord der Maschine befanden sich 113 Fluggäste und 9 Crew-Mitglieder. Alle konnten in Sicherheit gebracht werden. 40 Personen haben sich bei der Evakuierung leicht verletzt, so die CAAC.