Für gewöhnlich sind Militärflugzeuge in matten Farben , manchmal sogar in Tarnfarben gehalten. Nicht so das neue Transportflugzeug der kasachischen Luftstreitkräfte . Die Airbus A400M Atlas passt optisch eher auf ein James-Bond-Filmset als auf einen Militärflughafen.

Die A400M kommt nämlich in glänzender, grauer Farbe . Auf dem Seitenruder prangt der rote Stern der Flugzeug-Insignien und auf ihrem Rumpf ist eine sowjetische "Bort"-Markierung angebracht. Das ist eine numerische Beschriftung in roter Farbe, die dabei hilft, das Flugzeug zu identifizieren.

So aufgemacht ähnelt das Flugzeug einem sowjetischen Transportflugzeug und hat eine ähnliche Ausstrahlung, wie die C-130 Hercules , die in "James Bond 007 - Der Hauch des Todes" von Timothy Dalton zum explosiven Absturz gebracht wird. Natürlich erst, nachdem man sich mit einem Jeep aus der Hinterluke verabschiedet hat.

Zustellung noch 2024

Das Transportflugzeug wurde in Sevilla in Spanien gefertigt und wird noch in diesem Jahr an Kasachstan übergeben. Die Lieferung des 2. Modells der A400M soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

