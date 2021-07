Formel-1-Auto 2022 mit Amazon-Hilfe entwickelt

Vor drei Tagen wurde das Design der Formel-1-Autos für die Saison 2022 enthüllt . Im kommenden Jahr werden die Rennautos deutlich anders als momentan aussehen. Die auffälligsten Änderungen: Ein riesiger Frontflügel, größere Reifen mit verkleideten Felgen sowie ein völlig neu designter Heckflügel. Wie TechCrunch berichtet , war Amazon Web Services (AWS) maßgeblich an der Entwicklung beteiligt.

Das große Ziel des Redesigns war es, Luftverwirbelungen am Heck der Fahrzeuge zu verändern. Derzeit entsteht hinter den rasenden Rennwagen viel so genannter " Dirty Air ". Die Luftwirbel reduzieren den Anpressdruck für Verfolger , die sich knapp hinter dem Fahrzeug befinden, massiv. Das macht manche Überholmanöver riskant.

Erster Blick auf das neue Auto

Das Resultat ist ein Design, dass nun "Dirty Air" minimieren soll und damit Verfolgern in Zweikämpfen mehr Chancen gibt. In der Praxis ausprobieren konnten die Fahrer der Formel 1 den neuen Ansatz noch nicht. Bei einem Event am 15. Juli konnten sie erstmals einen Blick auf das Fahrzeug für die Saison 2022 werfen.