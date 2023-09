Frau verschluckt AirPod: Sie dachte es sind Vitamine

Auf TikTok geht gerade die Beichte von Tanna Barker viral. In dem Video erklärt sie, dass ihr gerade ein dummer Fehler passiert ist: Sie hat einen Apple AirPod verschluckt.

Sie war laufen. Üblicherweise hat sie dabei ihre Wasserflasche in der Hand und ein paar Vitamintabletten. Sie ist einer Bekannten begegnet. Um sich mit ihr zu unterhalten, hat sie einen AirPod aus dem Ohr genommen.

Nach einer Weile beschloss sie ihre Vitamine zu nehmen und weiterzulaufen. „Ich dachte mit beim Schlucken: Mann, die gehen diesmal aber schwer runter. Ich habe noch mehr Wasser getrunken, mich von Kathleen verabschiedet und wollte meinen AirPod wieder ins Ohr stecken. Da sah ich, dass ich noch meine Pillen in der Hand hatte. Ich habe meinen AirPod runtergeschluckt.“

Einige User*innen glauben Tanna nicht

Sie scheint das Ganze mit Humor zu nehmen und wirkt nicht sonderlich beunruhigt. Wahrscheinlich vermuten deshalb einige in den Kommentaren, dass Tanna die Geschichte nur erfunden hat, damit ihre Videos mehr Views und sie mehr Follower*innen bekommt. Sie fordern Tanna ua. auf, ein Röntgen- oder Ultraschallbild als Beweis machen zu lassen.

Tanna lässt sich davon nicht die Laune verderben, versucht aber trotzdem die User*innen von ihrer Geschichte zu überzeugen. In einem weiteren Video zeigt sie die Stelle, an der sie den AirPod verschluckt hat. Sie zeigt auch, wie sie die Wasserflasche und Pillen in der Hand gehalten hat.