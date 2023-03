Täglich landen AirPods auf den Wiener U-Bahn-Gleisen

Anmerkung dazu: Die Maskenpflicht in den Wiener Linien, die durch die Stadt Wien auferlegt wurde, galt auch im Stationsbereich . Wenn sich jemand erst am Bahnsteig beim Betreten der U-Bahn die Maske aufsetzt, war das eigentlich zu spät. Hätte sich die Person schon beim Betreten der Station die Maske aufgesetzt, wären die AirPods womöglich nur zu Boden gefallen und nicht auf die U-Bahn-Gleise.

Am häufigsten wird der Verlust vor Ort gemeldet

Anfragen zur Bergung bekommen die Wiener Linien über verschiedene Wege. Am häufigsten wird Personal bei den U-Bahn-Stationen kontaktiert oder die Leitstelle, mittels der Notsprechstelle. Dies passiere ein- bis zweimal pro Tag für verlorene Gegenstände. Am zweithäufigsten wird der Verlust per Mail gemeldet. Von 1.1.2022 bis 28.2.2023 waren es 487 Bergungs-Anfragen. Telefonisch gibt es nur wenig Meldungen: im selben Zeitraum lediglich 49.

Es gibt noch eine Dunkelziffer. Manche Personen merken nicht, wo sie ihre Kopfhörer verloren haben und haben die „Wo ist“-Funktion in ihren iPhones nicht aktiviert. Einige Menschen klettern auch selbst ins Gleisbett, um die Kopfhörer zurückzuholen. „Das ist höchst lebensgefährlich“, warnen die Wiener Linien. Das gilt selbst dann, wenn gerade keine U-Bahn kommt. In der gelben Stromschiene der U1, U2 und U4 fließen 750 Volt.

Wie die Bergung funktioniert

Daher ist die Bergung von AirPods und Co. auch für die Wiener Linien nicht trivial. Der Ablauf ist üblicherweise so: Nach der Meldung kommt Service-Personal zum Verlustort. Erfolgt die Meldung per Notsprechstelle, kann, je nachdem bei welcher Station man ist, das Personal in 10 bis 30 Minuten vor Ort sein. Die Notsprechstelle zu nutzen, wenn Gegenstände ins Gleisbett gefallen sind, ist in Ordnung. Das Ziehen des Zugnotstopps allerdings nicht, es sei denn, der Gegenstand auf den Gleisen gefährdet die Sicherheit der Personen am Bahnsteig oder in der U-Bahn. Ein großer Kinderwagen auf den Gleisen wäre ein Fall für den Notstopp (Trümmerflug, Beschädigung an der U-Bahn oder Stromschiene), aber ein AirPod, der zwischen den Schienen liegt, nicht.