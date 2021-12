In Deutschland ist ein AirPod Pro im Ohr eines jungen Mannes explodiert. Während er der 20-Jährige am Morgen des 6. Dezember mit den Apple-Kopfhörern Musik hörte, bemerkte er, dass sich der linke Earbud stark erwärmte. Kurz darauf habe es einen lauten Knall gegeben. Der Mann riss den Earbud aus dem Ohr und ließ in fallen.

Der 20-Jährige leide seither an einem Tinnitus, berichtet heise.de nachdem sich der Apple-Nutzer an das Magazin gewandt hat. Auf den veröffentlichten Fotos ist ein AirPod zu sehen, der aufgeplatzt ist und offenbar Brandspuren aufweist.