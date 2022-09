iOS 16 warnt vor gefälschten AirPods

In der neuesten Version seines Mobil-Betriebssystems, die noch am Montag veröffentlicht werden soll, integriert Apple eine Funktion, die Nutzer*innen alarmiert, wenn sie keine originalen AirPods mit ihrem Gerät verbinden wollen. "Diese Kopfhörer konnten nicht als originale AirPods verifiziert werden und könnten sich anders als erwartet verhalten", heißt es dann etwa in einer Pop-up-Botschaft am iPhone-Display, wie 9to5mac berichtet.

Ansonsten kaum unterscheidbar

Über einen "Mehr erfahren"-Knopf gelangen Nutzer*innen anschließend zu einem Artikel auf der Apple-Webseite, in dem erklärt wird, wie man echte AirPods identifizieren kann. Auch die Option, die Verbindung abzulehnen, wird angeboten. Verbinden lassen sich nicht-originale AirPods aber dennoch mit dem Gerät. Viele Produkte verhalten sich auch exakt wie die echten Apple-Produkte. Sie können etwa Funktionen wie automatisches Pairing auslösen oder ihren Batterieladestand übermitteln.

Fingerzeig auf Fälschungen

Apple legt großen Wert darauf, dass Nutzer*innen darauf hingewiesen werden, dass vermeintliche Apple-Produkte nicht echt sind. Wie Heise berichtet, gab es in der Vergangenheit Probleme, weil Apple Komponenten von Drittanbietern deaktivierte - angeblich aus Sicherheitsgründen. Bisher betraf der Hinweis auf Fälschungen jedoch nur Teile im Inneren von Apple-Geräten, keine externen Geräte.