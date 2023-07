Bastler entwirft AirPods neu, um sie reparierbar zu machen

Apple rühmt sich damit, großen Wert auf die Umwelt zu legen. Einige Produkte wie die AirPods lassen sich allerdings kaum reparieren und müssen bei einem Defekt weggeschmissen werden. Das ist alles andere als gut für die Umwelt. Der YouTuber Ken Pillonel zeigt in seinen Videos, dass das nicht so sein müsste.

Damit lässt er gutes Geld auf dem Tisch. Pillonel baute 2021 etwa zum ersten Mal einen USB-C-Anschluss in ein iPhone ein und versteigerte sein Projekt auf eBay. Es brachte mehr als 86.000 Dollar ein (die futurezone berichtete). Später veröffentlichte er allerdings eine Anleitung, wie man iPhones mit USB-C aufrüsten kann.

Komplette AirPods-Hülle nachbauen

In seinem neuesten Video geht Pillonel einen Schritt weiter und baut eine komplette "AirPods Pro"-Hülle nach. Dabei hält er sich an das originale Apple-Design und modifiziert dieses mit Schrauben und Muttern, damit es leicht repariert werden kann. Wer die Pläne dafür haben will, muss allerdings ein E-Mail an kens_secret_files@proton.me senden. Danach erhält man ein automatisches Mail mit den Designs retour.