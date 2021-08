Kultspiel Frogger kommt als Fernseh-Show

Videospiele haben zuletzt vermehrt ihren Weg in Film und Fernsehen gefunden. Dazu gehören etwa Werewolves Within, Monster Hunter und die Witcher-Serie auf Netflix. Dass allerdings Frogger zu einer Fernsehshow wird, ist überraschend.

Es handelt sich dabei um eine Sport-Gameshow, die wie eine Mischung aus The Floor is Lava und Takeshis Castle wirkt. Die Kandidat*innen müssen einen Hindernis-Parcours bewältigen, der an die Levels von Frogger angelehnt ist.

Dazu gehört das Springen auf Seerosenblätter, das Balancieren auf Krokodilen und natürlich der Klassiker: das Überqueren einer stark befahrenen Straße. Zu schaden sollte dabei niemand kommen. Wenn die Teilnehmenden abrutschen, landen sie lediglich im Wasser. Ein Trailer zeigt, wie das aussehen wird: