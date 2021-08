Das Kultspiel Quake gibt es jetzt als Neuauflage

Quake-Fans werden sich natürlich nicht nur daran erinnern, einen ersten wirklichen 3D-Shooter gespielt zu haben, sondern auch an den Soundtrack von Trent Reznor. Der Musiker von Nine Inch Nails hat nun für das Remake einen komplett neuen Song eingespielt.

Neue DLCs von Wolfenstein-Entwickler*innen

Neben dem Hauptspiel erhält man beim Kauf auch beide Original-DLCs, Scourge of Armagon und Dissolution of Eternity. Zudem hat MachineGames, die aktuell für die Wolfenstein-Reihe verantwortlich sind, 2 komplett neue DLCs entwickelt: Dimensions of the Machine und Dimensions of the Past. Darin bewegen sich Spieler*innen durch Raum und Zeit, erwecken die "uralte Machine" aus Lava und Stahl zum Leben und öffnen ein Portal, hinter dem sich die größte Bedrohung aller Welten versteckt.

Die Kampagnen des Remakes können im Multiplayer gespielt werden, sowohl online als auch lokal mit bis zu 4 Mitspieler*innen. Die Matches können online (plattformübergreifend) mit bis zu 8 Spieler*innen und lokal im Split-Screen mit bis zu 4 Leuten gespielt werden. Verfügbar ist das Quake Remaster für PC auf Steam, im Microsoft Store und im Xbox Game Pass, für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und Nintendo Switch. Wer das Originalspiel bereits besitzt, erhält die neue Version als kostenloses Update.