Video zeigt Meteor über dem Vulkan Fuji

Am Dienstag war am Himmel über dem höchsten Berg Japans ein Feuerball zu sehen.

Derzeit ist der Meteorschauer der Draconiden aktiv, der vor kurzem seinen Höhepunkt erreichte. Am besten sind die Meteore am Abend zu sehen, was auch zu der Stunde passt, in der das Video aufgenommen wurde.

Derzeit kündigen sich auch bereits die Orioniden an. Ihren Höhepunkt sollen sie um den 21. Oktober erreichen. Mitte November sollen dann die Leoniden folgen und für Sternschnuppen sorgen.