Geister-Roaming treibt Handyrechnung trotz deaktivierten Roamings in die Höhe

Die AK schilderte in ihrer Aussendung am Freitag den Fall eines 30-Jährigen, der in bei einem großen Vorarlberger Unternehmen in der Nähe zur Schweizer Grenze arbeitet. In seinen Handyrechnungen summierten sich Beträge im Cent-Bereich für Datenroaming, obwohl der Kunde diese Funktion ausgeschaltet hatte. Sein Mobilfunkanbieter beschied ihm, dass er dem sogenannten Geister-Roaming zum Opfer falle. Da könne man nichts machen, er arbeite eben in Grenznähe. Ihm wurde eine Kulanz von 20 Euro angeboten, der 30-Jährige sitze inzwischen auf einer Gesamtrechnung von 151,50 Euro, so die AK-Konsumentenberatung.