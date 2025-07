Goodreads und Storygraph: Das können die Apps für Lese-Fans

Egal ob im Freibad oder im Flugzeug: Im Urlaub lässt es sich besonders gut in Büchern versinken. Doch manchmal hat man gar keine Idee vom nächsten Buch oder hat so viele Titel auf der noch-zu-Lesen-Liste, dass man völlig den Überblick verliert. In beiden Fällen sind die Online-Services Goodreads und The StoryGraph hilfreiche digitale Begleiter.

Denn sie bieten algorithmische Empfehlungen passend zum eigenen Geschmack und die Möglichkeit, die eigene Bibliothek inklusive geplanter Lektüre digital abzubilden. Außerdem machen sie das Lesen zu einem sozialen Hobby: Nutzerinnen und Nutzer können Bücher bewerten und rezensieren, woraus sich aggregierte Bestenlisten ergeben. Freundinnen und Freunden kann man dank der Apps quasi live ins Bücherregal schauen und findet beim nächsten Treffen so vielleicht ein besonders ergiebiges Gesprächsthema.

Kostenlose Apps

Beide Services sind als App (Android und iOS) oder Webseite kostenlos nutzbar. GoodReads hat mehr als 150 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer, gehört zu Amazon und enthält Werbung.

StoryGraph hat 3,8 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer, ist werbefrei und wird von einem kleinen Team betrieben. Für 3,99 Euro im Monat kann man dort zusätzliche Funktionen freischalten. Standardmäßig ist die Benutzeroberfläche bei beiden auf Englisch, Goodreads lässt sich in der App auf Deutsch umstellen.