Die besten Bücher-Apps für iOS und Android

Während die Urlaubslektüre früher mühsam mitgeschleppt werden musste, nehmen wir dank Bücher-Apps tausende Werke auf einmal mit.

Das Buch hat auch in einer hyperdigitalisierten Welt nicht an Bedeutung verloren. Während früher echtes Papier das einzig Wahre war, ist die digitale Bibliothek heute keine Seltenheit mehr. Neben dem verminderten Platzbedarf sind es vor allem die schnelle und einfache Verfügbarkeit sowie die Möglichkeit, hunderte Bücher in der mit sich zu transportieren, die E-Books so attraktiv machen. Gerade für die jetzt anstehenden Urlaubsreisen ist es dann ein Riesenvorteil, zahlreiche Bücher mitnehmen zu können, ohne Übergepäck bezahlen zu müssen. Um die digitalen Bücher genießen zu können, braucht es die richtigen Apps dafür. Ich stelle euch diese Bücher-Apps vor: Yomu: iOS

iOS FBReader: Android

Android Foxit: iOS und Android

iOS und Android Amazon Kindle: iOS und Android

iOS und Android Libby : iOS und Android

iOS und Android Apple Bücher: iOS

© Yomu

Yomu & FBReader Gerade das Thema Dateiformat spielt bei digitalen Büchern eine besonders große Rolle. Viele der Anbieter haben sich über die Jahre an eigenen Formaten versucht, entweder aufgrund technischer Verbesserungen oder um Nutzer*innen im hauseigenen Ökosystem einzusperren. Zwar hat sich diese Zersplitterung mittlerweile relativ beruhigt, trotzdem existieren noch immer einige verschiedene Formate, die es für Bücher-Apps zu bewältigen gilt. Yomu deckt hier die bekanntesten und verbreitetsten Formate ab. Die App unterstützt EPUB, PDF, Kindle-Dateien wie KF8 und AZW3, Mobi, PRC und auch die Comics-Formate CBZ und CBR. Sofern die Inhalte DRM-frei sind, können wir diese problemlos in Yomu öffnen. Nach dem Start der App wirft uns Yomu in eine nackte Bibliothek. Hier können wir über das Plus-Symbol unsere Bücher importieren. Zum Import stehen der File-Manager, Dropbox, Google Drive sowie OPDS zur Verfügung. Außerdem können die Inhalte aus anderen Apps importiert werden. Sind die gewünschten Bücher importiert, listet Yomu uns diese übersichtlich mit Titel und Cover in der App auf. Durch Tippen auf das jeweilige Buch gelangen wir dann in den Reader. Der Reader ist wie die gesamte App sehr schlicht gehalten, was gerade für Fans einer ungestörten Leseerfahrung ein Genuss sein wird. Standardmäßig passt sich Yomu an die Systemeinstellungen an, selbstverständlich können wir den Reader nach unserem eigenen Geschmack anpassen. Unter anderem können wir Hintergrundfarbe, Schriftgröße und den Abstand anpassen. Stört uns die Textanordnung, können wir Ränder und Ausrichtung verändern. Möchten wir Notizen zu unseren Büchern anfertigen, ist auch das in Yomu möglich. Während Yomu in der kostenlosen Version bereits viel kann, braucht es die Pro-Version, um unbegrenzt Bücher laden zu können und die Werbung auszublenden. 6,99 Euro werden dafür einmalig fällig. Yomu ist kostenlos für iOS erhältlich. FBReader ist eine kostenlose Alternative für Android.

Foxit PDF Wer seine Bücher hauptsächlich als PDF bereithält, wird mit Foxit gut bedient. Die Anwendung zählt schon seit Jahren als die erste Anlaufstelle für all jene, die sich nicht mehr der Marktmacht vom Adobe unterwerfen wollen. Es ist aber nicht nur die Eigenschaft einer Alternative, die Foxit so wertvoll macht. Die App kommt auch mit jeder Menge Features. Unterstützt werden quasi alle Arten des PDFs. All unsere Daten lassen sich bequem innerhalb der App verarbeiten. Direkt im Dashboard ermöglicht uns der File-Manager den Zugriff auf alles, was uns wichtig ist. Wir können PDFs direkt aus anderen Apps importieren, von einem PC überspielen oder aus der Cloud einsammeln. Gehören wir zu jenen Bücherratten, die gerne in ihren Büchern herumkritzeln, wird auch hier so gut wie alles unterstützt. Wir können Kommentare hinterlegen, unterstreichen oder einfach nur dazuschreiben, was uns gerade einfällt. Der Hintergrund selbst lässt sich nach unseren Vorlieben anpassen, um das Lesen je nach Umgebungslicht möglichst angenehm zu gestalten. Praktisch ist auch das Vorlese-Feature, mit dem wir unsere Augen schließen und uns die Inhalte einfach ins Ohr flüstern lassen können. Haben wir Bücher mit eingebettetem Audio- und Video-Content, wird dieser ebenfalls in den meisten Fällen unterstützt und kann direkt in Foxit konsumiert werden. Foxit PDF ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Amazon Kindle Dass der Handel mit Büchern nicht ewig mit bedrucktem Papier stattfinden wird, hat Amazon frühzeitig erkannt. Bereits 2007 brachte der Konzern seinen ersten eReader auf den Markt, der die Welt der digitalen Bücher für Amazon eröffnete. Der Name Kindle steht heute für die Geräte und den digitalen Buchladen, genauso wie für die hauseigene App, die uns das Lesen von Büchern ermöglicht. Seit nun mehr als einem Jahrzehnt existieren die Apps für iOS und Android, die alle wichtigen Funktionen für den digitalen Lesegenuss vereinen. Für all jene, die sich nicht im Internetdschungel herumschlagen möchten, ist wahrscheinlich der integrierte Store eine der wichtigsten Funktionen. Haben wir uns einmal mit dem eigenen Amazon-Konto angemeldet, landen wir direkt auf der Startseite der App. Hier sehen wir dann unsere bereits vorhandenen Inhalte im oberen Bildschirmabschnitt. Darunter präsentiert uns Kindle eine Fülle an neuen Büchern, die uns empfohlen werden. In Sachen Auswahl bleiben hier kaum Wünsche offen, einen Haken gibt es aber beim Erwerb der Bücher. Aufgrund der Gebühren, die an Google und Apple abgetreten werden müssten, können die Bücher nicht direkt über die App erworben werden. Das müssen wir stattdessen über den Browser erledigen, um diese dann direkt über Amazon zu kaufen. Haben wir unsere Bücher geladen, können wir uns durch Tippen auf das jeweilige Buch direkt ins Lesevergnügen stürzen. Von Haus aus passt die App den Hintergrund an die Systemeinstellungen an. Ob heller oder dunkler Hintergrund lässt sich aber natürlich auch manuell einstellen. Beim Thema Features gehört die Kindle-App wohl zu den umfangreichsten. Schriftart, Größe und Helligkeit lassen sich bequem durch Tippen auf die Seitenmitte adjustieren. Auch Layout und Design lassen sich von uns bestimmen, um das perfekte Leseerlebnis zu generieren. Darüber hinaus können wir uns ein Leselineal anzeigen lassen, die Uhrzeit auf der jeweiligen Buchseite einblenden, eine Blätter-Animation ein- und ausschalten sowie Markierungen anzeigen lassen. Besonders interessant ist auch die von Prime Video bekannte X-Ray-Funktion, mit der wir uns Menschen und Begriffe im Buch bzw. auf der Seite erklären lassen. Kritzeln wir gerne in unseren Büchern, lassen sich mit Flashcards Notizen zu den jeweiligen Büchern festhalten. Amazon Kindle ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Libby Öffentliche Bibliotheken sind seit jeher das Paradies für Buchliebhaber. Die Möglichkeit, Bücher nach Belieben auszuleihen und nach Beendigung wieder zurückzubringen, spart nicht nur einiges an Geld, sondern ermöglicht auch das eine oder andere Experiment, ohne den Kauf am Ende zu bereuen. Während öffentliche Bibliotheken lange Zeit nur offline existiert haben, ist es mittlerweile gang und gäbe, dass diese auch digitale Varianten verleihen. Die App Libby hat sich auf diesen Bereich spezialisiert. Mit Libby können wir auf Bücher aus öffentlichen Bibliotheken auf der ganzen Welt zugreifen. Ist die App einmal gestartet, tippen wir einfach den Namen der gewünschten Bibliothek ein. Ist diese in Libby verfügbar, können wir sie durch Tippen zu unserer Leih-Bibliothek machen. Die jeweilige Übersichtsseite zeigt uns dann die verfügbaren Inhalte der Bibliothek und lässt uns diese direkt in der App ausleihen. Besitzen wir bereits einen Bibliotheksausweis, können wir die Daten direkt eintragen. Möchten wir einen erwerben, leitet uns Libby zur jeweiligen Seite weiter. Unsere jeweiligen Ausleihen können wir dann jederzeit bequem aus unsere Bücherliste abrufen. Der Reader selbst ist einfach gehalten, spart aber nicht mit Features. Textdesign, Beleuchtung und Buchdesign sind nach unserem Geschmack anpassbar. Über eine interaktive Leiste blättert es sich schnell und unkompliziert durch die Seiten und Kapitel. Libby merkt sich dabei automatisch unsere besuchten Seiten und erlaubt das manuelle Anlegen von Markierungen und Lesezeichen. Diese werden dann auf einer gesonderten Seite gesammelt. Etwas schade ist, dass sich keinerlei eigene Bücher in die App laden lassen. Libby gehört aber nichtsdestotrotz zu meinen absoluten Favoriten, wenn es um Bücher geht. Libby ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© Screenshot/Apple