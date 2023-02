Google gibt neuen Einblick in ChatGPT-Konkurrenten Bard

Am Mittwoch hat Google ein Event veranstaltet, in dessem Zentrum künstliche Intelligenz stand. Dem am Montag angekündigten ChatGPT-Konkurrenten Bard wurde dabei zwar nicht übermäßig viel Zeit gewidmet, ganz darum herum ist man aber nicht gekommen.

So hat Google eine kurze Demo präsentiert, was mit Bard künftig möglich sein soll. Als Szenario wurde hergenommen, dass man sich ein neues Auto kaufen möchte. So kann man etwa Bard fragen, was man dabei beachten soll. Bard antwortete, dass man neben seinem Budget auch die Zahl an Sitzplätzen, die Sicherheit und den Antriebstyp bedenken sollte.

Anschließend könnte man etwa auf die Idee kommen, ein E-Auto zu kaufen, sich aber nicht ganz sicher über die Vor- und Nachteile zu sein. In dem Beispiel wird gezeigt, dass man Bard über die Vor- und Nachteile von E-Autos befragen könnte. Das war die Antwort, die es dafür geliefert hat: