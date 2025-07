Das passiert, wenn ihr Ozzy Osbourne googelt

Am 22. Juli starb Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren. Der Frontman von Black Sabbath trat erst wenige Wochen davor, am 5. Juli, zum letzten Mal auf. Beim Benefizkonzert "Back to the Beginning" musste Osbourne von einem Thron aus performen, wegen seiner Parkinson-Krankheit konnte er nicht mehr gehen.

Ehrung von Google

Nun ehrt Google den verstorbenen Fürsten der Finsternis mit einem Easter Egg. Wer in der Suchmaschine nach Osbourne sucht, kriegt den Schriftzug "... Thanks for the mayhem, Prince of Darkness ..." eingeblendet. Gezogen wird der Schriftzug von einem Zug-Emoji (🚂) und natürlich darf auch der Teufelsgruß "🤘" nicht fehlen.