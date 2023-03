Neues Google Easter-Egg mit Baby Yoda

Wer in der Google-Suche "The Mandalorian" oder "Grogu" eingibt, erhält eine Überraschung.

Gerade ist die dritte Staffel von The Mandalorian auf Disney+ gestartet. Google hält deshalb eine Überraschung für Fans bereit: Ein Easter-Egg mit Baby Yoda alias Grogu.

Um ihn zu finden, gibt man in der Google-Suche „The Mandalorian“ oder „Grogu“ ein. Am unteren rechten Rand des Browserfensters erscheint Baby Yoda und blickt zum Suchergebnis.

Klickt man auf den Charakter, stellt er umgehend unter Beweis, dass er fleißig an seinen Jedi-Fähigkeiten arbeitet. Das Easter-Egg gibt es sowohl in der Desktop-Version, als auch am Smartphone.