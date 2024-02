Google entfernte Millionen Rezensionen aus Maps

➤ Mehr lesen: Gut verstecktes Feature zeigt Höhenmeter in Google Maps

So wurden im Jahr 2023 insgesamt über 170 Millionen Rezensionen entfernt, die gegen Googles Richtlinien verstoßen. Im Jahresvergleich mit 2022 war das eine Steigerung von 45 Prozent , wie es heißt. Zudem wurden über 12 Millionen gefälschte Unternehmensprofile entfernt. Zusätzlich wurden 14 Millionen Videos entfernt, doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Anstieg an Maßnahmen

Bei dem Unternehmen setzt man auf Algorithmen , die die Fake-Inhalte erkennen. Google-Entwickler Dan Pritchett hat nun in einem Blogpost Einblick in die Arbeit gegeben.

Fake-Rezensionen sind an vielen Stellen im Netz ein Problem. Besonders populäre Plattformen kämpfen mit Millionen an gefälschten Bewertungen . Darunter etwa Google und sein Kartendienst Maps .

Wie der Algorithmus funktioniert

Wie Pritchett ausführt, analysiert der Algorithmus nicht nur Inhalte von Rezensionen. So wird er auch “hellhörig”, wenn etwa ein Ort auf Maps innerhalb von kurzer Zeit besonders viele 1- oder 5-Stern-Reviews bekommt. Auch wenn einzelne Nutzer*innen dieselbe Rezension an zahlreichen Orten abgeben, schlägt das System an.

Ein besonders dreister Betrugsversuch kam laut Google von einem Unternehmen, das Menschen anbot, ihnen gegen eine geringe Gebühr vermeintlich hochbezahlte Jobs im Netz zu vermitteln. Darunter eben das Verfassen von Fake Reviews. Google kam jedoch dahinter und konnte alleine hier 5 Millionen gefälschte Reviews entfernen.