Google-Manager steht unter Mordverdacht

Ein Produktmanager von Google Cloud wurde auf Hawaii festgenommen. Er steht unter Mordverdacht. Am vergangenen Mittwoch wurde die Leiche einer Frau in der Nähe der Anahoomalu-Bucht in South Kohala gefunden. Ihre Identität wird vorerst noch unter Verschluss gehalten, bis ein positiver Befund kommt.

Dabei könnte es sich um die Ehefrau des Google Managers handeln. Die Leiche befand sich nämlich in der gleichen Region, wo auch die Frau des Google Managers nur einen Tag vor dem Leichenfund von ihm als vermisst gemeldet wurde.

Atemnot

Laut eigenen Angaben hat er seine Frau am Strand zurückgelassen, um ihren Asthmaspray aus dem Hotelzimmer zu holen. Sie soll Atemnot gehabt haben. Als er zurückkam, war seine Ehefrau verschwunden, erzählte er der West Hawaii Today. Ihre Tasche und ihr Handy waren noch am Strand.

Auch auf seinem LinkedIn-Account bat er um Mithilfe, seine Frau zu finden. Er wolle seinen Kindern sagen können, wo ihre Mutter ist.