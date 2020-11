Google Maps führt Wanderer auf der Rax in die Irre

Dass Autos und andere Fahrzeuge durch falsch eingezeichnete Wege auf Google Maps in misslichen Situationen landen, ist gut dokumentiert. In einem aktuellen Fall betraf es allerdings Wanderer in Österreich, die sich aufgrund einer vorgeschlagenen Route auf der Rax verirrten. Zwei Männer und zwei Frauen wollten eine von der App vorgeschlagene Route zwischen dem Ottohaus und der Talstation der Raxseilbahn zum Abstieg nutzen. Nach Einbruch der Dunkelheit mussten sie die Bergrettung verständigen.

Nicht das erste Mal

Die vier Wanderer im Alter von 24 und 30 Jahren gaben an, dass die von Google Maps als mit dem Auto befahrbar gekennzeichnete Straße in Wahrheit gar nicht existierte. Die alarmierte Bergrettung musste die Wanderer schließlich ins Tal begleiten. Der in Google Maps falsch vermerkte Weg sei bereits in der Vergangenheit der Grund für Einsätze gewesen, hieß es in der Aussendung.