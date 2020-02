Google Maps zeigt Nutzern unterschiedliche Ländergrenzen an

Eigentlich sollte man meinen, Google Maps zeigt jedem Nutzer in jeder Region das gleich an. Einem Bericht der Washington Post zufolge passt die Karten-App, die gerade 15 Jahre alt wurde, allerdings die Ländergrenzen für User aus unterschiedlichen Regionen an.

So scheint die Himalaya-Region Kashmir, um die Indien und Pakistan seit 70 Jahren kämpfen, für Nutzer aus fast aller Welt mit einer Vielzahl gestrichelter Linie auf. Wo gestrichelte Linien erscheinen, dauert der Konflikt an und die Region gehört offiziell keinem Staat an. Erkennt Google allerdings einen Nutzer aus Indien, verschwinden die gestrichelten Linien und die gesamte Region wird zu Indien gezählt.