Warum Greta Thunberg gegen eine Windrad-Anlage protestiert

Der Grund liegt darin, dass der Windpark in einer Region mit vielen indigenen Rentierzüchtern liegt. Norwegens höchstes Gericht hatte bereits im Oktober 2021 geurteilt, dass der Windpark auf der Halbinsel Fosen an der Westküste des Landes die Rechte der indigenen Völker in der Region, der Samen , verletzt .

Am Mittwoch wurde die Klimaaktivistin Greta Thunberg gemeinsam mit andereren Demonstrant*innen in Norwegen von der Polizei weggetragen. Sie protestierte gegen eine Windkraftanlage . Warum aber der Protest gegen einen Windpark? Diese Frage stellten sich viele Leute.

Seither ist aber nichts passiert. Die Aktivist*innen forderten deshalb die Regierung auf, den Windpark zu entfernen. Sie protestierten mehrere Tage vor verschiedenen Ministerien in Oslo.

Nicht gegen grüne Energie

Thunberg geht es bei ihrer Teilnahme an den Protesten nicht darum, gegen grüne Energie zu demonstrieren, sondern gegen die Verletzung der Rechte indigener Völker. Sie werde sich weiter an den Demonstrationen beteiligen, sagte sie der Zeitung „Verdens Gang“. Thunberg hatte auch bereits am Dienstag an einem Protest vor dem Finanzministerium in Oslo teilgenommen.