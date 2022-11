Was bringt ziviler Ungehorsam von Klimaaktivisten?

Ziviler Ungehorsam scheint die nächste logische Stufe zu sein. Immerhin zeigt die Geschichte , dass der Status Quo damit erfolgreich verändert werden kann. Von der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland bis hin zu Ghandi in Indien oder Martin Luther King in den USA. Sit-Ins, Die-Ins (hier legen sich Demonstrant*innen in der Öffentlichkeit wie tot zu Boden) oder das Festketten an Bäumen oder Gebäuden erregt mehr Aufmerksamkeit als Demonstrationen. Doch sind sie dadurch auch zielführender?

Laut dem Soziologen Simon Schaupp dürften sich solche Störaktionen in Zukunft häufen. Er untersuchte im vergangenen Jahr die Motive der Klimabewegung in der Schweiz. “Viele haben den Eindruck, dass der Klimastreik zu wenig bringt”, meint Schaupp.

Frust und Verzweiflung sind es, was (radikale) Klimaaktivist*innen antreibt. Besonders junge Menschen fühlen sich von Politik und Gesellschaft ungehört und wenden sich zivilem Ungehorsam zu. Das Beschmieren von Kunstwerken, genauer gesagt deren Verglasung, oder das Ankleben an Straßen sorgt zwar für einen medialen Aufschrei. Über die Effekte auf die Gesellschaft wird allerdings gestritten.

Doch auch in Wissenschaftskreisen gibt es widersprüchliche Ergebnisse. In einer Serie an Experimenten zeigten Forscher*innen Versuchspersonen Beschreibungen von Protesten und befragten sie dann zu ihrer Zustimmung mit der Sache. Extremere Aktionen wurden dabei als unmoralischer wahrgenommen und auch weniger unterstützt.

Indirekter ziviler Ungehorsam nutzt den öffentlichen Raum, um auf andere Probleme aufmerksam zu machen. Dazu gehören Klimaaktivist*innen, die sich auf der Straße festkleben oder Kunstwerke beschmieren. So kam es etwa am Donnerstag wieder zu einer Klebeaktion, dieses Mal am Gerüst eines Dinosaurierskeletts in Naturhistorischen Museum in Wien. Die Forderung: Die Abkehr von fossilen Brennstoffen.

Außerdem zeichneten sich extremistische Gruppen damit aus, tendenziell eine höhere Gewaltbereitschaft zu haben. Anders verhält es sich bei zivilem Ungehorsam, der möglichst gewaltfrei auskommen will. Direkter ziviler Ungehorsam prangert Gesetze an, indem diese direkt gebrochen werden. Als Beispiel gilt die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Rosa Parks, die sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen.

“In der Diskussion um die Suppenaktionen wird oft die politische Haltung mit der konkreten Handlungsweise vermischt”, sagt Wieder. Daher spricht man in der Wissenschaft nicht von “extremen” Handlungen, sondern lediglich von “irregulären” politischen Aktionen - im Unterschied zu “regulären” Aktionen wie etwa Versammlungen.

Das Ziel ist aber klar: Die Aktivist*innen wollen mit ihren Aktionen eine breite Öffentlichkeit erreichen. “Was Gruppen wie Extinction Rebellion oder Letzte Generation auszeichnet, ist ein professioneller Umgang mit der Presse”, weiß Wieder. Das bestätigt auch Schaupp. “Radikale Aktionen sind medial stark präsent. Es ist aber nicht klar, ob es an der Aktionsform liegt oder am Neuigkeitswert”, meint er. So könnte es sein, dass sich das Interesse der Medien mit der Zeit abflacht, wie es auch bei den Klimademonstrationen der Fall war. Klassische Medien sollten laut Wieder für die Rolle der Bewegung nicht überschätzt werden. “Die meiste Kommunikation passiert heute mit Sicherheit über soziale Kanäle”, sagt die politische Philosophin.

Verschiebung des Diskurses

Wer sich mit den Aktionen der Klimaaktivist*innen auseinandersetzt, stolpert bald auch über das sogenannte Overton-Fenster. Benannt nach dem US-Wissenschafter Joseph Overton gibt das Fenster an, welche politischen Handlungsrahmen bestimmte Themen zulassen. Setze man extreme Aktionen, könne man das Fenster zugunsten der eigenen Ansichten verschieben.

In einem Land, in dem homosexuelle Paare benachteiligt sind, sollte man daher einen möglichst "extremen" Standpunkt vertreten, wie etwa die gleichgeschlechtliche Ehe. So war Homosexualität in Österreich bis 1971 strafbar, eine gleichgeschlechtliche Ehe unvorstellbar. Wenige Jahre zuvor kam es 1969 zu den sogenannten Stonewall-Unruhen, einer Serie gewalttätiger Konflikte zwischen LGBT-Personen und Polizeibeamten in New York.

In Anlehnung daran fand in Österreich am 29. Juni 1996 die erste Regenbogenparade statt, in der man die Gleichstellung von LGBT-Personen forderte. 2009 einigte man sich im Nationalrat darauf, eingetragene Partnerschaften zu erlauben und seit 2019 ist die gleichgeschlechtliche Ehe möglich. Das Overton-Fenster hat sich also deutlich in Richtung der Gleichstellung homosexueller Paare verschoben.