Klimaproteste: Wie denn sonst?

Die Klima-Kontroverse ist rauer geworden: Junge Menschen kleben sich auf der Straße fest, andere veranstalten Schüttaktionen in Museen. In Lützerath versuchten Tausende, den Abbau von Braunkohle zu verhindern. Manche finden das großartig, andere finden es furchtbar. Fest steht: Der Protest polarisiert. Aber ist das wirklich die beste Strategie? Helfen solche Aktionen, oder schrecken sie eher ab?

Es muss etwas geschehen

Dass die Situation ernst ist, weiß man längst: Tier- und Pflanzenarten sterben aus, was das für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten bedeuten wird, ist noch kaum absehbar. Manche Regionen der Welt werden unbewohnbar, in anderen wird Landwirtschaft deutlich schwieriger. Beides wird zu gewaltigen Migrationsbewegungen und politischer Instabilität führen. Doch obwohl wir längst klimafreundliche Technologien hätten, bauen wir sie nicht schnellstmöglich aus, sondern stecken immer noch Milliarden an Steuergeld in direkte oder indirekte Förderung von Klimazerstörung.

Dass eine Generation, die ihre künftige Lebensqualität in Gefahr sieht, in so einer Situation zu drastischen, polarisierenden Maßnahmen greift, ist logisch. Vorwerfen kann man der Klimabewegung vielleicht, entlang der falschen Linien zu polarisieren: Man trifft mit den Aktionen nicht die größten Klimazerstörer, sondern Leute, die rein zufällig in der blockierten Straße im Auto sitzen. Man ärgert nicht Ölkonzerne, sondern Museumsbesucher.